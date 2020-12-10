Известного шоумена наказали за особую связь с Пугачевой

Известного шоумена наказали за особую связь с Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-участнику "Дома-2" расцарапали лицо

Гоген Солнцев и Екатерина Терешкович переживают не самый простой период в отношениях. Совсем недавно супруга шоумена заявила, что тот поднимает на нее руку. А вот бывший участник "Дома-2" говорит, что все как раз-таки наоборот: недавно избранница, напившись, набросилась на него из ревности.

По словам Солнцева, жена может не появляться дома несколько дней подряд. Однажды она вернулась к супругу в состоянии алкогольного опьянения и сразу же устроила скандал. Терешкович разорвала висевший в комнате портрет Примадонны – любимой певицы мужа. "Ты променял меня на Алку", – кричала Екатерина.

Солнцев напомнил жене, что у Аллы Пугачевой есть супруг и дети, пытаясь отшутиться и успокоить ее. Он добавил:

"У нас с Аллой – кармическая связь, на расстоянии. Но мою старуху было не остановить. В результате у меня исцарапано все лицо в кровь!"

Из-за регулярный скандалов артист с женой спят в разных комнатах. Несмотря на это, Солнцев разводиться с Терешкович не собирается, ведь он обещал быть с ней в горе и в радости, передает "Собеседник".

Ранее Солнцев вытащил жену из секты, которая едва не стоила ей жизни.

Карина СИРАЗОВА

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