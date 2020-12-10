Самбурская показала "интимное" фото с Кошкиной

Самбурская показала "интимное" фото с Кошкиной
Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Популярных актрис показали вместе

В Сети обсуждают личное фото Настасьи Самбурской и Яны Кошкиной. Как заявили сами телезвезды, пикантный снимок слили.

В кадре Кошкина стоит позади своей подруги, положив ей руки на грудь. Представшая с неожиданного ракурса звезда "Универа" в этот момент смотрела в сторону, словно не заметив камеру. Обе актрисы предстали в вечерних платьях с глубоким вырезом.

Впрочем, "случайное" распространение фото оказалось простой шуткой артисток. Снимок на своей странице в "Инстаграм" опубликовала сама Настасья, сопроводив его шуточной подписью: "Слили в сеть интимное фото Самбурской с Кошкиной".

Актриса из сериала "ЧОП" в своем Инстаграм-аккаунте тоже решила подогреть интерес к кадру, призвав подписчиков посмотреть его на странице подруги: "Сегодня слили в сеть наше фото... Держусь, как могу". Изобразила сожаление и Самбурская: "Мне так жаль. Больше никогда не поставлю пароль 123".

"Ужасное фото", "Самые веселые красавицы экрана вместе", "Настасья, а я была лучшего мнения о вас! Что ж вы так подводите!", "Срамота какая",

разошлись во мнениях подписчики Настасьи. Впрочем, некоторые просто посмеялись над мини-розыгрышем артисток.

Ранее Самбурская рассказала о проблемах с жильем.

Карина СИРАЗОВА

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ппц какая страшная эта кошкина!
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