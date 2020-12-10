Об измене народного артиста рассказала дочь

В театральной среде многие говорили о романе Олега Ефремова и Нины Дорошиной. Актеры любили друг друга до конца жизни, но создать семью им было не суждено: знаменитости выбирали себе в спутники жизни других людей. Однако несмотря на то что артист был в отношениях, он все равно встречался с Дорошиной. Об этом рассказала его дочь Анастасия Ефремова.

Актер из фильма "Берегись автомобиля" оставил свою первую жену Лилию Толмачеву ради Ирины Мазурук – матери Анастасии. Однако Ефремову не удалось долго хранить верность возлюбленной и он закрутил роман с Дорошиной.

По словам наследницы, матери о "неуставных отношениях" отца донесли "добрые люди". Повстречавшись в театре со звездой фильма "Любовь и голуби", Мазурук посоветовала новой избраннице Ефремова больше с ней не здороваться – рука тяжелая.

"Мама поняла, что у Дорошиной все хорошо. Страсти тогда такие в театре кипели. Все были молодые и красивые",

– поделилась старшая сестра Михаила Ефремова в эфире программы "Судьба человека", отметив, что у знаменитого актера с Дорошиной "была долгая история".

Спустя некоторое время советский артист женился снова. Его следующей избранницей стала Алла Покровская. Дорошина тоже была замужем дважды, но вот дети у актрисы так и не появились.

Недавно близкая подруга показала личное письмо кинозвезды. В нем она рассказала, что Олег Ефремов ушел из жизни самостоятельно, а она в свою очередь долго не могла справиться с утратой.