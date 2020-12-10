Юмористка поделилась историей их знакомства

Елена Воробей показала поклонникам свежий снимок с Юрием Гальцевым. На фотографии юмористка тепло обнимает коллегу за шею, при этом лучезарно улыбаясь.

Воробей рассказала, что знакомство с Гальцевым произошло еще в театральном институте Санкт-Петербурга. Затем обоих артистов приняли на работу в театр "Буфф". Юрия уже считали звездой, а Елена только начинала карьеру. Перед ней стояла непростая задача – найти себя и показать все свои таланты.

"Я делала первые робкие шаги на эстраде, пробовала себя в клоунаде, в музыкальной эксцентрике, в пародиях, пела джазовый и просто эстрадный репертуар", – отметила она.

Спустя некоторое время талантливую артистку заметили и пригласили в состав театра "Буфф-2", членом которого уже являлся Гальцев.

По словам Воробей, Юрий часто приходил к ней в гости. Друзья вместе с другими коллегами по театру собирались за большим столом и придумывали различные номера. Перебравшись в Москву, оба артиста начали работать вместе. Так и сложился полюбившийся многим юмористический дуэт.

Подписчики пародистки поделились своим отношением к паре.

"Ваш дуэт шикарен", "Вы очень классные, обожаю вас", "Вы просто шикарная пара артистов!!!!!" – написали пользователи Сети.

Ранее стало известно о том, что Гальцева подозревают в романе с молодой актрисой.