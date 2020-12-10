Талант артисток зрители оценили после первых ролей

Советский кинематограф открыл множество актрис, красотой которых восхищаются до сих пор, спустя десятки лет. Они покоряли режиссеров своим талантом и сражали зрителей буквально одним взглядом. "Утро.ру" вспоминает звезд кино 20 века и их главные работы.

Анастасия Вертинская из "Алых парусов"





Анастасия Вертинская многим запомнилась благодаря своему "инопланетному" взгляду. В детстве она мечтала стать балериной, но затем связала свою жизнь со сценой. Ее кинодебютом стала роль Ассоль в "Алых парусах", которая тут же принесла ей известность. Затем Вертинская сыграла в "Человеке-амфибии", "Анне Карениной", "Войне и мире", закрепив статус одной из лучших актрис СССР.

Ирина Алферова из "Трех мушкетеров"





После того, как зрители увидели Ирину Алферову в образе Констанции Бонасье в телефильме "Д’Артаньян и три мушкетера", ей тут же присудили звание одной из самых красивых советских актрис. Фильмография звезды насчитывает десятки киноролей, причем снимается артистка до сих пор. Недавно она появилась в детективном сериале "Водоворот".

Александра Яковлева из "Чародеев"





Имя Александры Яковлевой прогремело после премьеры фильма-катастрофы "Экипаж". Роль стюардессы Тамары стала первой в карьере актрисы. Затем она снялась в "Чародеях", "Человеке с бульвара Капуцинов" и "Ятринской ведьме". В 2016 г. кинозвезда появилась в "Экипаже" Николая Лебедева, который многие назвали ремейком советской картины.

Наталья Варлей из "Кавказской пленницы"





Несмотря на обширную фильмографию, многие современные зрители запомнили Наталью Варлей как Нину из "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика". Однако советская красавица также сыграла заметные роли в "12 стульях", "Гостье из будущего" и "Волшебнике изумрудного города". Последние 15 лет заслуженная артистка в кино не снимается.

Анна Самохина из фильма "Воры в законе"





Анна Самохина обрела широкую известность тоже после первой роли. Звезда сыграла Мерседес в "Узнике замка Иф". Последующие работы помогли актрисе раскрыться и предстать перед зрителями в разных амплуа, передает "Союз кино". Самыми известными фильмами с ней считаются "Воры в законе", "Дон Сезар де Базан" и "Русский транзит".