Сражали одним взглядом: самые красивые актрисы советского кино

Анастасия Вертинская. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Ирина Алферова. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com
Александра Яковлева. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Наталья Варлей. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com Анна Самохина. Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/www.globallookpress.com
Талант артисток зрители оценили после первых ролей

Советский кинематограф открыл множество актрис, красотой которых восхищаются до сих пор, спустя десятки лет. Они покоряли режиссеров своим талантом и сражали зрителей буквально одним взглядом. "Утро.ру" вспоминает звезд кино 20 века и их главные работы.

Анастасия Вертинская из "Алых парусов"

 Анастасия Вертинская. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com 

Анастасия Вертинская многим запомнилась благодаря своему "инопланетному" взгляду. В детстве она мечтала стать балериной, но затем связала свою жизнь со сценой. Ее кинодебютом стала роль Ассоль в "Алых парусах", которая тут же принесла ей известность. Затем Вертинская сыграла в "Человеке-амфибии", "Анне Карениной", "Войне и мире", закрепив статус одной из лучших актрис СССР.

Ирина Алферова из "Трех мушкетеров"

 Ирина Алферова. Фото: Igor Gnevashev/Russian Look/www.globallookpress.com 

После того, как зрители увидели Ирину Алферову в образе Констанции Бонасье в телефильме "Д’Артаньян и три мушкетера", ей тут же присудили звание одной из самых красивых советских актрис. Фильмография звезды насчитывает десятки киноролей, причем снимается артистка до сих пор. Недавно она появилась в детективном сериале "Водоворот".

Александра Яковлева из "Чародеев"

 Александра Яковлева. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com 

Имя Александры Яковлевой прогремело после премьеры фильма-катастрофы "Экипаж". Роль стюардессы Тамары стала первой в карьере актрисы. Затем она снялась в "Чародеях", "Человеке с бульвара Капуцинов" и "Ятринской ведьме". В 2016 г. кинозвезда появилась в "Экипаже" Николая Лебедева, который многие назвали ремейком советской картины.

Наталья Варлей из "Кавказской пленницы"

 Наталья Варлей. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com 

Несмотря на обширную фильмографию, многие современные зрители запомнили Наталью Варлей как Нину из "Кавказской пленницы, или Новых приключений Шурика". Однако советская красавица также сыграла заметные роли в "12 стульях", "Гостье из будущего" и "Волшебнике изумрудного города". Последние 15 лет заслуженная артистка в кино не снимается.

Анна Самохина из фильма "Воры в законе"

 Анна Самохина. Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/www.globallookpress.com 

Анна Самохина обрела широкую известность тоже после первой роли. Звезда сыграла Мерседес в "Узнике замка Иф". Последующие работы помогли актрисе раскрыться и предстать перед зрителями в разных амплуа, передает "Союз кино". Самыми известными фильмами с ней считаются "Воры в законе", "Дон Сезар де Базан" и "Русский транзит".

Фоторепортаж
Тяжелые болезни и изоляция: что стало с главными красавицами советского кино
Наталья Варлей. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Светлана Светличная. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Маргарита Терехова. Фото: Genrietta Peryan/Russian Look/www.globallookpress.com Ирина Алферова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com Барбара Брыльска. Фото: Zuma\TASS
Карина СИРАЗОВА

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