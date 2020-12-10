Певица решила бросить себе вызов

Недавно Наташа Королева сообщила о том, что она улетела на острова. Артистка решила выйти из зоны комфорта и некоторое время пожить в окружении местных аборигенов. По словам исполнительницы хита "Желтые тюльпаны", ей даже пришлось принимать роды у одной из женщин племени Бома.

Помимо этого, певица всячески проверяла себя на прочность – охотилась на диких зверей, добывала пищу, участвовала в шаманских обрядах. Все это давалась Королевой очень тяжело.

"Это было невероятно сложно, это был настоящий вызов! Несколько раз я хотела все бросить и вернуться домой", – призналась она в "Инстаграм".

Однако желание закалить себя и проверить собственные возможности удерживало Наташу. Благодаря этому опыту артистка как будто переродилась, стала новым человеком. Она многое переосмыслила в своей жизни и вновь "обрела крылья".

Подписчики звезды негативно отнеслись к ее "подвигам".

"Это Вам, богатым, делать нечего. А простым людям за лекарства и ЖКХ оплатить не хватает. О каком выходе из зоны комфорта можно говорить?" – высказался один из пользователей Сети.



Ранее появилась информация о том, что певица пожаловалась на финансовые трудности. Королевой пришлось уволить артистов из собственного музыкального коллектива.