Однако журналисты успели отхватить сенсацию

Предполагалось, что в конце декабря телезрители узнают, кто стал победителем проекта "Ледниковый период". Однако благодаря Ирине Пеговой, одной из финалисток шоу, их имена стали известны уже сейчас.

На своей инстаграм-странице актриса опубликовала яркий снимок. На нем Пегова позирует в платье изумрудного цвета, розовых колготах и туфлях с заостренным носом. Вместо того, чтобы обратить внимание на наряд звезды, некоторые подписчики решили поинтересоваться – кому же из участников "Ледникового периода" досталась пальма первенства.

"Мы никому не скажем...ну жуть как интересно))" – написала одна из поклонниц.

Ирина не захотела сохранять интригу и ответила, что победителями проекта стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт, передает "Пятый канал".

Пользователи Сети удивились, ведь, по их мнению, актриса должна была подписать соглашение о неразглашении главной тайны шоу.

"А в чем секрет?" – уточнила Пегова.

Однако, как выяснилось позже, артистка все-таки удалила свой комментарий. Остается только гадать, что послужило причиной этого шага – требование создателей проекта или желание самой Ирины.

Ранее Пегова показала закрытую церемонию "Ледникового периода"– момент жеребьевки.