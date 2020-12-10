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Предполагалось, что в конце декабря телезрители узнают, кто стал победителем проекта "Ледниковый период". Однако благодаря Ирине Пеговой, одной из финалисток шоу, их имена стали известны уже сейчас.
На своей инстаграм-странице актриса опубликовала яркий снимок. На нем Пегова позирует в платье изумрудного цвета, розовых колготах и туфлях с заостренным носом. Вместо того, чтобы обратить внимание на наряд звезды, некоторые подписчики решили поинтересоваться – кому же из участников "Ледникового периода" досталась пальма первенства.
"Мы никому не скажем...ну жуть как интересно))" – написала одна из поклонниц.
Ирина не захотела сохранять интригу и ответила, что победителями проекта стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт, передает "Пятый канал".
Пользователи Сети удивились, ведь, по их мнению, актриса должна была подписать соглашение о неразглашении главной тайны шоу.
"А в чем секрет?" – уточнила Пегова.
Однако, как выяснилось позже, артистка все-таки удалила свой комментарий. Остается только гадать, что послужило причиной этого шага – требование создателей проекта или желание самой Ирины.
Ранее Пегова показала закрытую церемонию "Ледникового периода"– момент жеребьевки.
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