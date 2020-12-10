Звезде Голливуда диагностировали воспаление поджелудочной железы

Джорджа Клуни забрали в больницу с сильной болью в животе. Ситуацию прокомментировал сам американский актер.

Артист Голливуда готовился к съемкам фильма "Полночное небо", ради которого похудел на 13 килограммов. Как сообщил сам Клуни, именно попытки сбросить вес скорее всего и привели его на больничную койку.

Звезде диагностировали панкреатит. В больнице 59-летнему режиссеру предстоит провести несколько дней, передает Mirror.