Потерял 13 килограммов: известного актера забрали в больницу с сильной болью

Звезде Голливуда диагностировали воспаление поджелудочной железы

Джорджа Клуни забрали в больницу с сильной болью в животе. Ситуацию прокомментировал сам американский актер.

Артист Голливуда готовился к съемкам фильма "Полночное небо", ради которого похудел на 13 килограммов. Как сообщил сам Клуни, именно попытки сбросить вес скорее всего и привели его на больничную койку.

Звезде диагностировали панкреатит. В больнице 59-летнему режиссеру предстоит провести несколько дней, передает Mirror.

Карина СИРАЗОВА

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