Актер не раз оказывался в опасности

В своей книге "Мужчина в колготках" Александр Песков рассказал о дружбе с Иосифом Кобзоном. Пародист признался, что однажды артист помог ему избавиться от статуса "наживки" для бандитов.

Как известно, 90-е были очень бурным и опасным временем. Процветала преступность, жертвами которой становились многие люди. Песков не стал исключением. Актер заявил, что неоднократно к нему являлись бандиты – то вымогали деньги, то предлагали "крышу".

Как-то раз Александра обокрали на десять тысяч долларов, что по меркам того времени было огромной суммой. Также преступники пытались заставить артиста подписать чистые листы бумаги, на которых впоследствии могли появиться любые заявления.

Долгое время Песков терпел, но в конечном итоге не выдержал. Тогда пародист обратился к Иосифу Давыдовичу, который считался очень влиятельным человеком. Певец откликнулся на призыв о помощи, пишет "Вокруг ТВ".

"И после этого смотрю – эти люди куда-то исчезли. Видимо, он кому-то что-то сказал. И меня перестали трогать", – сообщил Александр.

Ранее стало известно о том, что бывшая жена Пескова чуть не умерла от рака. Женщина выжила благодаря настойчивости мужа и оперативности врачей.