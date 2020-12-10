Назван срок закрытия программы Малышевой

Назван срок закрытия программы Малышевой
Елена Малышева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитый теледоктор не приносит прибыли обанкротившемуся каналу

Программа "Жить Здорово" закрывается в ближайший месяц. Такое заявление, утверждает СМИ, сделал один из телевизионных источников. Причина заключается в банкротстве Первого канала, который транслирует передачу, приносящую убытки.

Официальных комментариев о закрытии телепередачи в настоящее время нет. По информации СМИ, руководство "Первого" было вынуждено изменить политику ведения телешоу – для сокращения расходов было урезано экранное время практически всех передач. Операторам сократили зарплату, а время трансляции рекламных роликов увеличили, однако такое решение не привело к положительным результатам. Не изменилась ситуация и с введением трансляции актуальных телепередач.

Исходя из указанного, руководство "Первого" приняло решение о закрытии передачи с Еленой Малышевой. Сейчас телезрителям показывают лишь уже снятые выпуски, однако в 2021 году знаменитый теледоктор пропадет с экранов, передает Popcake.

Слухи о предстоящем увольнении Елены Малышевой из Первого канала появились в медиа в декабре. Тогда сообщалось о том, что телезрители не могут по достоинству оценить передачу "Жить здорово" из-за довольно странных сцен и провокационных сценариев, несмотря на стабильно высокие рейтинги телепередачи.

Егор МАЛКОВ

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Давно пора.
Гость
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Операторам сократили зарплату? А может Малышевой и Шенину надо было сократить? Скобеевой сократить?
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