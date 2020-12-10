Наследница актрисы пожаловалась на отношение продюсера "На-На" к матери

Ольга Шукшина всегда была против брака матери с Бари Алибасовым, что никогда не скрывала. Лидия Федосеева-Шукшина обижалась на дочь, но впоследствии и сама поняла, что пора подавать на развод. По словам наследницы, нормальной супружеской жизни у продюсера "На-На" и актрисы все равно не было.

Кинозвезда и шоумен никогда не жили вместе и не вели совместное хозяйство. Кроме того, Алибасов не раз поступал с женой так, как настоящий супруг не должен был, считает Шукшина. Актриса припомнила историю с квартирой, которую у ее матери "отжали", а когда суд обязал вернуть жилплощадь, еще и подали на аппеляцию.

"Человека судят по поступкам. Алибасов ее обманул",

– заявила Ольга. Она также добавила, что свадьба продюсера с актрисой изначально была пиаром, ведь шоумен зарабатывает на жизнь громкими скандалами.

Федосеева-Шукшина же оказалась ведомым человеком, и Алибасов умело этим пользуется, всячески ею манипулируя. В интервью "Пятому каналу" Ольга рассказала:

"Он имеет над ее эмоциями, над ее волей какую-то власть и, можно сказать, держит ее на коротком поводке".

После решения Федосеевой-Шукшиной развестись Алибасов нашел молодую любовницу. Недавно продюсер попал в больницу из-за передозировки препарата для потенции.