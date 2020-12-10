"Какой мужчина": вид раздетого Шифрина возбудил россиянок

"Какой мужчина": вид раздетого Шифрина возбудил россиянок
Ефим Шифрин. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
64-летний артист пребывает в отличной форме

Ефим Шифрин всячески старается держать себя в хорошей физической форме. Неудивительно, что плоды его работы видны невооруженным глазом. Это подтверждает и последняя публикация в инстаграм-аккаунте артиста.

На фотографии одетый в одни плавки Шифрин позирует на яхте, держась за тросы. Можно сразу заметить рельефный торс и бицепсы на теле юмориста. Режиссер смотрит куда-то вдаль, скрывая глаза за солнечными очками.

"А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер..." – подписал снимок актер.

Подписчицы 64-летнего артиста восхитились его фигурой. Ведь мало кому в таком возрасте удается оставаться в отличной форме. Они заполонили публикацию хвалебными комментариями.

"Фигура зачетная! "Кто хочет, тот добьется"!!!", "Какой мужчина!!!", "Красавец! Аполлон!", "Ну просто нет слов", – восхитились дамы.

Напомним, Ефим Шифрин не только выступал в театре, но и снимался в кино. В фильмографию артиста входят такие проекты, как "Ералаш", фильм "Глянец", сериал "Склифосовский 2" и другие. Помимо этого, юморист попробовал себя в озвучке мультфильмов – "Братья Пилоты", "Щелкунчик", "Девятый вал". 

Ранее вскрылась правда о конфликте Шифрина и Регины Дубовицкой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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