Остался без сына и жены: трагическая судьба Никульникова из фильма "Цыган"

Остался без сына и жены: трагическая судьба Никульникова из фильма "Цыган"
Кадр из сериала "Слепой" (2004)
На долю актера выпало много испытаний

Алексей Никульников известен по съемкам в кинокартине "Цыган". Роль Ивана, сына Будулая, принесла ему огромную популярность. Казалось бы, о чем еще можно мечтать. Однако весь успех актера перечеркнула личная трагедия.

Когда Никульников учился на втором курсе школы-студии МХАТ, он женился на девушке по имени Ольга. В 1984-м году у супругов родился сын. Мальчика назвали Борисом. Однако в скором времени брак распался.

Актеру удалось сохранить связь с наследником. Он постоянно встречал Бориса со школы, а также забирал с тренировок. Примечательно, что Алексей Алексеевич остался в хороших отношениях и с бывшей супругой.

Однако 1995 году случилось несчастье. Мальчика сбила электричка в 10-летнем возрасте. После смерти жена Никульникова приняла постриг и стала монахиней. Актера же захлестнуло отчаяние.  

"А вот я не знал, как жить дальше. Было все равно. Сына больше нет. Получаю мизерную зарплату", – вспомнил он.

Спустя некоторое время Алексей Алексеевич смог оправиться после трагедии и взять себя в руки. Он снова начал выступать в театре и сниматься в кино, передает "7 дней".

После он снова принял решение создать семью. Второй женой Никульникова стала Елена Авакумова. Супруги прожили вместе 11 лет. К несчастью, в какой-то момент женщина заболела раком. В 2016 году ее не стало.

По словам артиста, он уже привык к одиночеству. Справиться с тоской ему помогают блокнот с ручкой, а также гитара.

Анастасия ГОРЮНОВА

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