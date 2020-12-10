Еще один скандал с квартирой известного режиссера: в дело вмешались следователи

Еще один скандал с квартирой известного режиссера: в дело вмешались следователи
Фото: sledcom.ru
Родственники кинозвезды отрицают продажу апартаментов десять лет назад

В центре нового скандала с недвижимостью оказался еще один известный режиссер Артавазд Пелешян. Гений документального кино, как его называют коллеги, много лет назад переехал на родину в Ереван и с тех пор ведет закрытый образ жизни. В Москве народный артист оставил родным две квартиры, одна из которых стоит около 40 млн рублей. Именно из-за нее и судятся близкие Пелешяна.

Как пишут СМИ, жена режиссера Аида продала апартаменты в 2010 г. с согласия мужа. Однако спустя семь лет дочь Анна подала иск в суд: по ее словам, семья только тогда узнала, что жилплощадь им больше не принадлежит.

После проведенной экспертизы специалисты установили, что документ о продаже подписала не Аида, а сама Анна. Однако другая сторона, которая присутствовала на сделке десять лет назад, заявила о том, что расписывалась все-таки сама жена режиссера.

Судебные разбирательства затянулись на четыре года. Родные Пелешяна утверждают, что режиссер в курсе происходящего, но по определенным причинам не может явиться на заседание. А вот адвокат Алексей Михальчик считает, что артист ничего о скандале не знает и вообще не хотел бы быть втянутым в такую историю, пишет "Комсомольская правда".

После публикации в СМИ за дело взялись следователи. В СК заявили РИА "Новости", что проверят дело о возможном мошенничестве.

Карина СИРАЗОВА

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