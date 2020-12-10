Мужчина уверен, что именно пианистка причастна к аферам со счетами

Пасынок Армена Джигарханяна, Степан, заявил, что бывшая жена отца, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, присвоила себе имущество и деньги покойного актера. По словам мужчины, об этом говорит ее прошлое высказывание в социальных сетях.

Напомним, ранее Виталина оставила комментарий, в котором сообщила, что на счетах Армена Борисовича не осталось денег. Якобы все средства давно находятся в другом месте.

В эфире "Пусть говорят" Степан поделился своими подозрениями.

"Такие не убиенные аргументы, что она сама подчистую опустошила все счета Армена Борисовича", – высказался он.

На защиту чести пианистки встала ее адвокат Лариса Широкова. Женщина опровергла слова пасынка звезды кинокартины "Собака на сене".

"Проверен каждый довод. Виталина не украла ни одного рубля", - заверила она.

Но Степан продолжает стоять на своем. По его словам, еще до вступления в брак Цымбалюк-Романовская переписала на себя трехкомнатную квартиру в Москве. Там сейчас и проживает бывшая жена артиста.

Ранее появилась информация о том, что Степан Джигарханян рассказал о последнем разговоре с отцом. Наследник актера признался – тогда ничто не предвещало беды.