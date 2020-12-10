"Так по-хулигански": Ксенофонтова призналась в романе с несвободным мужчиной

"Так по-хулигански": Ксенофонтова призналась в романе с несвободным мужчиной
Елена Ксенофонтова. Фото: instagram.com/elena_ksenofontova_official
Актрису не смутил семейный статус избранника

Елена Ксенофонтова согласилась на откровенный разговор с Агатой Муцениеце. В ходе беседы актриса призналась, что несколько лет назад крутила шашни с женатым мужчиной.

Артистка решила скрыть имя бывшего возлюбленного. Однако их роман закрутился на съемочной площадке, так что все коллеги по рабочему процессу были в курсе вспыхнувшей в сердце знаменитости страсти.

Поначалу артистка легкомысленно относилась к интрижке с коллегой. Для обоих это была любовь с первого взгляда. Чувства больше походили на бурный всплеск эмоций, нежели на начало серьезных отношений.

"Это была такая страсть. Это было взаимно, мгновенно, это было так по-хулигански", – откровенничает артистка в шоу бывшей жены Павла Прилучного на ее ютуб-канале.

При этом Ксенофонтова была уверена – отношения влюбленных отлично замаскированы, и никто даже не догадывается о страстях, которые бушуют в их сердцах. Однако вскоре стало понятно, что все на съемочной площадке уже обсудили "тайный" роман знаменитости.

Пикантность ситуации добавляло то, что избранник Елены был официально не свободен. Отношения возлюбленных стремительно развивались. В какой-то момент Елена поняла, что интрижка превращается в нечто большее.

Хорошенько все обдумав, звезда сериала "Кухня" приняла сложное для нее решение. Артистка не была готова к созданию новой семьи и решила закончить роман. Возможно, сказалось то, что за ее спиной уже было три развода – снова выходить замуж в планы Елены пока не входит.

К слову, недавно знаменитость переболела коронавирусом. Артистка подробно описала, что чувствовала в тот момент.

Ольга ФЕДОРОВА

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