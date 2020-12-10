Певец впервые за год дал концерт "Живой"

Последние несколько лет в СМИ появляется большое количество тревожных сообщений о здоровье Николая Носкова. Пару лет назад певец перенес инсульт. Однако артист не остался без поддержки друзей. Так, музыкальный продюсер Виктор Дробыш помог другу организовать концерт, чтобы поклонники могли насладиться выступлением кумира.

Этот концерт состоялся спустя год после известного выступления Носкова в "Крокусе". Именно тогда Носков появился перед публикой впервые после инсульта. На своей странице в "Инстаграме" продюсер поблагодарил зрителей онлайн-концерта и всех тех, кто принимал участие в его создании.

"Благодарю всех вас за поддержку и любовь к творчеству Николая Носков! Вы крутые!" – подписал снимок Виктор Дробыш.

В концерте также приняли участие Наргиз Закирова, Стас Пьеха и другие артисты.

В комментариях к публикации пользователи социальной сети поблагодарили продюсера за то, что он не оставляет друга в беде и оказывает ему поддержку. "Вам спасибо за все! Столько эмоций получили за вчерашний вечер", "Спасибо огромное за концерт и положительные эмоции. Всей вашей команде желаю здоровья и творческих успехов", "Ребята, спасибо за этот праздник, за поддержку Николая! Вся команда, вы мега-люди!" – написали поклонники.

Ранее Николай Носков рассказал о грядущем пополнении в семье. Артист сообщил, что в скором времени станет дедушкой в третий раз.