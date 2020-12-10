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Отдохнувшая Анастасия Волочкова вновь начала вливаться в светскую тусовку. В этот раз балерину заметили в Большом театре. Совместную фотографию со звездой балета опубликовал Прохор Шаляпин.
На снимке парочка выглядывает из-за кулис и счастливо улыбается. "В Большом театре Анастасии Волочковой перед премьерой!" – подписал снимок певец.
Пользователи "Инстаграма" сразу же принялись высмеивать знаменитостей, а другие и вовсе заподозрили их в романе.
"Вот и Волчкова подросла к категории", "Прохора постарше интересуют и побогаче, также как и Волочкову", "Какие милые! Хорошая бы пара получилась!", "Два фрика нашли друг друга", "Любовники или друзья!? Вот в чем вопрос!"
– написали в комментариях.
Особенно досталось Шаляпину за дырку в подкладке его пиджака. Одна из подписчиц в шутку спросила, что это: признак аристократизма или просто потайной карман для "премьеры".
Ранее Прохор Шаляпин прокомментировал слухи о романе со Светланой Светличной. Артист жестко поставил на место Тамару Семину, которая обвинила его в том, что певец "коллекционирует старушек".
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