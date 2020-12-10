Актриса призналась, что не видела смысла существовать дальше

Ирина Безрукова лишилась своего любимого сына Андрея пять лет назад. Однако боль этой утраты до сих пор терзает сердце знаменитости. Недавно артистка призналась, что после трагедии была готова отправиться вслед за своим скоропостижно скончавшимся наследником.



Андрей появился в союзе Ириной Безруковой и Игоря Ливанова. По словам артистки, молодой человек поскользнулся в ванной. Такая нелепая грустная смерть унесла жизнь 25-летнего юноши. Впрочем, в прессе судачили о том, что причиной гибели могли стать наркотики или сердечная недостаточность.

В выпуске шоу "Исповедь" на видеосервисе Premier Безрукова рассказала, что вместе с гибелью наследника из ее жизни ушел смысл.

"В голову лезли странные и страшные мысли", - рассказывает звезда.

Для того чтобы сменить обстановку, артистка уехала в Казань. Там она начала в деталях представлять, как распрощается с жизнью.

Вернуться в реальность Ирине помогла многочасовая истерика. Ей не удавалось остановить слезы – несчастная мать рыдала всю ночь. В какой-то момент она начала задыхаться. Вот тогда-то звезда и поняла, что не готова умирать.

Со временем ей удалось найти позитивные моменты в жизни, за которые можно уцепиться. Кроме того, актриса с головой ушла в работу. Ранее звезда рассказывала, что друзья приняли большое участие в ее жизни. Близкие помогли ей пережить смерть единственного сына.