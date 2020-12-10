На расставание звезд могла повлиять дочь актрисы

Скандалы вокруг Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной все никак не утихнут. С каждым разом появляется все большое подробностей о том, в каких действительно отношениях состояла скандальная парочка. В этот раз журналисты узнали, что звезды никогда не жили вместе.

Директор Бари Каримовича отметил, что это является нормой в российском шоу-бизнесе.

"Артисты не склонны жить всем известной привычной жизнью. Поэтому действительно, по факту, они не жили под одной крышей. Да, иногда на отдых они ездили, в течение недели в среднем могли пожить", – объяснил Вадим Горжанкин "Пятому каналу".

Однако директор Алибасова заверил, что продюсер "На-На" по-прежнему хорошо относится к своей пока еще супруге. По словам Горжанкина, причиной желания развестись стала дочь Лидии Николаевны Ольга, которая на дух не переносила Бари Каримовича.

Именно из-за нее в паре начались проблемы, которые в итоге привели к разрыву. Неудивительно, что Ольга называет роман матери с продюсером пиаром, поскольку, по мнению директора, актриса вряд ли когда-либо скажет что-то хорошее об Алибасове.

Ранее дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала, что всегда была против брака матери с Бари Алибасовым, назвав свадьбу продюсера с актрисой пиаром.