Женщина не смогла заполучить ключ от заветной ячейки

После того как Михаила Ефремова отправили в колонию, интерес к его персоне поутих. Однако скандалы вокруг актера продолжаются. Журналистам удалось выяснить, что супруга артиста Софья Кругликова жаждет воспользоваться его сложным положением и рассчитывает завладеть наследством.



Однако виновника смертельного ДТП такое развитие событий не вдохновляет. Так, в прессе пишут, что недавно он отказал жене в генеральной доверенности на распоряжение деньгами, которые лежат в банковской ячейке. Сообщается, что в руках Кругликовой оказался счет Ефремова – там хранится около 6 миллионов рублей. А вот основные богатства знаменитости спрятаны в ячейке.

На нее-то и нацелилась супруга заключенного. Такими сведениями с РИА ФАН поделился источник, близкий к ситуации. По его словам, женщина еще до аварии стремилась заполучить имущество супруга. Больше всего ее интересовала квартира в столице, дом в Юрмале и самое главное – ячейка в банке. Какая сумма может храниться в вожделенном отсеке, пока неизвестно. Кругликова боится, что все наследство Ефремова достанется его детям от других женщин.

Напомним, недавно было обнародовано письмо Михаила Ефремова сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Актер пожаловался потерпевшему на то, что его жизнь никогда не станет прежней.