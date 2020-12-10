"Дома всем мешал": Цымбалюк шокировала подробностями предсмертных мук Джигарханяна

"Дома всем мешал": Цымбалюк шокировала подробностями предсмертных мук Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: instagram.com/vitalinaromanovskaya
Бывшая продолжает настаивать на том, что актер умер из-за того, что за ним никто не ухаживал

Смерть Армена Джигарханяна обрастает все большим числом удивительных и пугающих подробностей. Бывшие друзья и коллеги уверяют: актер умирал в страшных муках. Эти слова подтверждает Виталина Цымбалюк-Романовская, которая заявила, что у нее есть документы, доказывающие, что смерть Армена Борисовича была мучительной. 

Пианистка утверждает, что за артистом никто ухаживал. Она пожурила пасынка Джигарханяна, который так спокойно рассказывал о пролежнях и сепсисе актера, пишет "Комсомольская правда".

"Просто Степану казалось, что это нормально, когда старый человек умирает в таком состоянии. Он не подумал, что это результат плохого ухода. У Армена Борисовича началась гангрена, он не ходил. Да, виноват диабет. Но диабет был у Джигарханяна в течение 30 лет", – возмущается Виталина.

Бывшая актера уверяет, что до актера никому не было дела, отмечая что "дома он всем мешал". Родные даже не удосужились найти ему сиделку во время пандемии. В результате такого отношения артист похудел до 60 килограммов и не мог самостоятельно есть, не говоря уже о многочисленных пролежнях. 

Ранее Цымбалюк-Романовская поскандалила с пасынком Армена Борисовича Степаном в студии "Пусть говорят". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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