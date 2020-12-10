Фигуристка поделилась хорошими новостями

После того, как в семье Анастасии Заворотнюк узнали об ее страшном диагнозе, все силы близких были брошены на то, чтобы помочь актрисе поскорее встать на ноги. Так, муж "моей прекрасной няни" был вынужден отказаться от работы, чтобы больше времени проводить с тяжелобольной супругой. Однако Петр Чернышев сделал исключение ради своей коллеги Татьяны Навки. В этом году он также пошел на такой шаг.

Сегодня в инстаграм-историях чемпионки появилась серия видео. Фигуристка решила сделать своим подписчикам сюрприз и сообщила, что Чернышев, который давно не появлялся на публике, все-таки примет участие в ее ледовом шоу.

"Мы работаем. Готовим для вас подарок новогодний. Приходите!" – пригласила Навка своих поклонников.

На другом видео спортсменка показала, как Петр Чернышев примеряет костюм. "Работу работаем", – прокомментировала Татьяна.

Ранее Петр Чернышев намеревался подать в суд на Анастасию Макееву, которая публично заявила, что младшая дочь актрисы появилась на свет от суррогатной матери.