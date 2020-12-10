Ахеджакова обнаружила общие черты у Лукашенко и Сталина

Ахеджакова обнаружила общие черты у Лукашенко и Сталина
Лия Ахеджакова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
При этом действия белорусских властей кажутся ей проявлением "фашизма"

Лия Ахеджакова хорошо известна зрителю не только своими блистательными ролями, но и неоднозначными политическими высказываниями. Накануне она прошлась по руководству Белоруссии и лично Александру Лукашенко.

Народная артистка, которая ликовала, когда был развален Советский Союз, сейчас внимательно следит за происходящим в Белоруссии. Ахеджакова встала на сторону оппозиционеров и не стесняется в выражениях, высказываясь на счет законно избранного президента Республики.

Артистку сложно заподозрить в симпатии к советскому периоду, а лидер СССР Иосиф Сталин для знаменитости и вовсе является настоящим исчадием ада. С ним-то она и сравнила нынешнего президента Белоруссии, добавив, что "даже не знает, кто из них хуже".

Звезда культового советского фильма "Служебный роман" дала интервью белорусскому "Радио свободы" (данная организация финансируется конгрессом США и признана иноагентом на территории России). В беседе с журналисткой Ахеджакова заявила, что считает действия белорусских властей против устроивших беспорядки протестующих проявлением "фашизма чистой воды".

Кстати, Ахеджакова также весьма недовольна воссоединением Крыма с Россией. На этой почве у нее даже разгорелся скандал с шоуменом Максимом Галкиным. 

Ольга ФЕДОРОВА

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Когда же эта грымза сдохнет......
Гость
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один ей лейбл - акторка
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