Добронравов ответил на вопрос о продолжении съемок "Сватов"

Добронравов ответил на вопрос о продолжении съемок "Сватов"
Федор Добронравов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артисты ждут скорейшего возвращения на площадку

Любители сериала "Сваты" ждут скорейшего выхода седьмого сезона сериала. Из-за пандемии съемки пришлось прервать, поэтому вопрос о возобновлении остается открытым. Один из главных героев комедии прокомментировал возвращении к съемкам. 

По словам Федора Добронравова, он очень ждет, когда наконец снова сможет заняться любимым делом, а пока он, как и многие артисты, сидит без работы. 

"Сейчас из-за пандемии мы не снимаем продолжение "Сватов". Когда съемки возобновятся, надо спрашивать у Господа Бога. Сижу, жду. Причем со страхом. У меня другой работы нет. Я же артист", – отметил исполнитель роли Ивана Будько. 

Вероятнее всего, актеры смогут вернуться на съемочную площадку лишь летом следующего года, пишет "Телепрограмма". 

В беседе с журналистами актер также рассказал, что ничего не знает о восстановлении в Киевской области дома Будько, в котором происходили съемки первых частей. Несколько лет назад жилье очень пострадало из-за пожара. 

Ранее звезда "Сватов" Олеся Железняк пожаловалась на отсутствие работы. Актриса призналась, что едва сводит концы с концами. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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