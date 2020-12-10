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Вот уже много лет Елена Воробей выступает на сцене "Аншлага". Однако юмористка призналась, что с каждым разом ей все сложнее даже просто выдавить из себя улыбку. Оказалось, что порой после съемок очередного концерта создатели шоу критикуют ее за то, что она сидит с "каменным" лицом.
Пародистка согласилась со словами Аленой Жигаловой, что "Аншлаг" – это "зашкварный формат". Иными словами, передача давно себя изжила.
"Там со сцены говорят то, что мне не смешно, я даже не понимаю природу комического, почему именно этот текст произносит артист, а я делаю вид, что мне смешно", – пожаловалась Воробей в интервью, которое вышло на ютуб-канале Super.
Артистка также призналась, что самое главное для нее сейчас – это не опозориться на сцене. Елена подчеркнула, что несет ответственность только за свои 5 минут сценического времени. Юмористка старается делать все для того, чтобы у зрителя не создалось впечатление, что она "тухляк".
Воробей посетовала, что авторы передачи отвергают ее новаторские идеи. Например, звезда предлагала пересмотреть подход к монтажу, перестать показывать смеющуюся "не в тему" массовку, но к ней не стали прислушиваться.
Ранее артистка рассказала об особой роли Юрия Гальцева в своей карьере.
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