Звезда "Трех мушкетеров" прошелся по молодым исполнителям

Новым гостем шоу "Музыкалити", куда Максим Галкин приглашает артистов разных поколений стал Михаил Боярский. Певец признался, что с современной музыкой у него не самые простые отношения, а в какой-то момент и вовсе начал выходить из себя.

"Мушкетер" после прослушивания очередного трека пояснил, что ничего не понимает в новых течениях, ведь у многие работы молодых исполнителей или довольно оскорбительные, или вовсе не несут никакого смысла. Однако Боярский предположил, что сейчас зрители шоу сидят и, наоборот, критикуют его:

"Козел! Уберите его с экрана, что он тут? Кто его позвал? Какой идиот? Вали отсюда, ты, шляпа усатая!"

Затем советский артист принялся шутить и над собой, и над современными артистами, и даже подколол своих коллег, которые сидели на его месте в прошлых выпусках. Музыкант даже поставил высший балл композиции, которая изначально его шокировала.

Атмосфера в студии была очень дружественной – гости постоянно смеялись. Казалось, что Боярский и молодая певица Дора нашли общий язык. Сам Галкин позже написал в "Инстаграм": "Давно я так не смеялся на съемках #Музыкалити! До слез!"

В комментариях на "Ютуб" зрители тоже оценили шоу: "Один из лучших выпусков Музыкалити. Боярский просто разорвал", "Тонкий юмор настоящего театрального Петербурга", "У Боярского феноменальное чувство юмора, очень круто. Было смешно".

Ранее Боярский выступил с неожиданной инициативой, касающейся молодых артистов.