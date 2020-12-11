Даже памятника нет: могилу Булдакова забросили

Даже памятника нет: могилу Булдакова забросили
Алексей Булдаков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ситуацию вмешалась межрегиональная общественная организация

В апреле 2019 года скончался Алексей Булдаков. Актера похоронили на Троекуровском кладбище, однако спустя год на могиле так и не появился памятник. По какой-то причине родственники звезды фильма "Особенности национальной охоты" не довели дело до конца.

В ситуацию вмешалась Гильдия актеров кино. На сайте "Союза кинематографистов РФ" инициировали сбор средств на установку монумента.

В сообщении говорится, что Алексей Иванович был тем человеком, который распространял в массы добро и дарил свой талант поклонникам.

"Человек, который на протяжении многих лет ежемесячно из гонораров за съемки и концерты помогал нуждающимся коллегам, достоин того, чтобы памятник был поставлен на народные деньги", – заявили представители организации.

Напомним, смерть Булдакова наступила из-за оторвавшегося тромба. Актер умер далеко от дома – в Монголии во время гастролей. Супруга актера, Людмила Андреевна, очень тяжело переживала уход мужа. У женщины обострились проблемы со здоровьем. По словам друзей семьи, именно поэтому вдова перестала приезжать на кладбище.

Алексей Булдаков снялся в серии юмористических фильмов "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период", "Особенности национальной политики" и других кинокартинах. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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