Увлекся любовницей: Ефремов решил бросить жену незадолго до аварии

Увлекся любовницей: Ефремов решил бросить жену незадолго до аварии
Михаил Ефремов. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист хотел купить квартиру с новой избранницей

Совсем недавно стало известно о том, что Софья Кругликова, которая в ходе всего судебного процесса была рядом с Михаилом Ефремовым, решила с ним развестись. Однако теперь выяснилось, что порвать с супругой хотел и сам актер еще до аварии. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к звездной семье.

Отношения с Дарьей Белоусовой, о которых ранее рассказывали знакомые, на самом деле были очень серьезными. Артисты вместе жили в той самой квартире в Казарменном. А по некоторым данным, Ефремов даже собирался купить новое жилье для них двоих.

"Он планировал развестись с Софьей до аварии. Почему тянул – никто не знает. Может, из-за маленьких детей",

рассказал инсайдер РИА ФАН. Сами артисты по-прежнему на эту тему не высказываются.

По словам друга Кругликовой, она решила развестись, узнав об измене мужа. А вот расторгнуть брак именно сейчас, скорее всего, она захотела из мести. Кроме того, супруга получит половину имущества актера.

Карина СИРАЗОВА

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