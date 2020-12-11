Артист хотел купить квартиру с новой избранницей

Совсем недавно стало известно о том, что Софья Кругликова, которая в ходе всего судебного процесса была рядом с Михаилом Ефремовым, решила с ним развестись. Однако теперь выяснилось, что порвать с супругой хотел и сам актер еще до аварии. Об этом журналистам рассказал источник, близкий к звездной семье.

Отношения с Дарьей Белоусовой, о которых ранее рассказывали знакомые, на самом деле были очень серьезными. Артисты вместе жили в той самой квартире в Казарменном. А по некоторым данным, Ефремов даже собирался купить новое жилье для них двоих.

"Он планировал развестись с Софьей до аварии. Почему тянул – никто не знает. Может, из-за маленьких детей",

– рассказал инсайдер РИА ФАН. Сами артисты по-прежнему на эту тему не высказываются.

По словам друга Кругликовой, она решила развестись, узнав об измене мужа. А вот расторгнуть брак именно сейчас, скорее всего, она захотела из мести. Кроме того, супруга получит половину имущества актера.