Футболиста застали в компании новой избранницы

Накануне Андрей Аршавин появился на торжестве, посвященном дню рождению подруги. Футболист попал в объектив камеры Миланы Тюльпановой – бывшей жены нападающего Александра Кержакова.

На видео, появившемся в "сторис", Аршавин находится в компании девушки по имени Татьяна Козырнова. Андрей и Татьяна сидят практически в обнимку и при этом мило улыбаются, передает "7 дней".

На инстаграм-странице Козырновой нет совместных фотографий с футболистом. Возможно, пара решила скрыть от общественности факт близкой связи.

В видеоролик попал момент разговора Андрея и Миланы. На вопрос экс-супруги Кержакова о подарке для именинницы спортсмен в шутку ответил: "Мы все бабками даем". Примечательно, что недавно Аршавин выиграл суд у бывшей жены Юлии Барановской. Он добился снижения алиментов на троих детей от телеведущей.

Ранее стало известно о том, что адвокат Барановской, Тимур Матвеев, заявил об обмане Аршавина. Якобы ранее футболист пообещал Юлии до конца жизни выплачивать половину первоначального размера алиментов, но позже пошел на попятную.