После обмана Барановской Аршавин ушел в загул

После обмана Барановской Аршавин ушел в загул
Андрей Аршавин. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Футболиста застали в компании новой избранницы

Накануне Андрей Аршавин появился на торжестве, посвященном дню рождению подруги. Футболист попал в объектив камеры Миланы Тюльпановой – бывшей жены нападающего Александра Кержакова.

На видео, появившемся в "сторис", Аршавин находится в компании девушки по имени Татьяна Козырнова. Андрей и Татьяна сидят практически в обнимку и при этом мило улыбаются, передает "7 дней".

На инстаграм-странице Козырновой нет совместных фотографий с футболистом. Возможно, пара решила скрыть от общественности факт близкой связи.

В видеоролик попал момент разговора Андрея и Миланы. На вопрос экс-супруги Кержакова о подарке для именинницы спортсмен в шутку ответил: "Мы все бабками даем". Примечательно, что недавно Аршавин выиграл суд у бывшей жены Юлии Барановской. Он добился снижения алиментов на троих детей от телеведущей.

Ранее стало известно о том, что адвокат Барановской, Тимур Матвеев, заявил об обмане Аршавина. Якобы ранее футболист пообещал Юлии до конца жизни выплачивать половину первоначального размера алиментов, но позже пошел на попятную. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Двое погибли: подробности инцидента с российскими миротворцами в Карабахе

Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются

Дебилизм и позор США: Кадыров эмоционально отреагировал на новые американские санкции

Лидер Чечни заявил, что ни с какими последствиями республика не столкнется

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей