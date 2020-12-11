Умерла знаменитая актриса

Умерла знаменитая актриса
Барбары Виндзор. Фото: Dinendra Haria/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Звезда скончалась в доме престарелых

Не стало знаменитой британской актрисы Барбары Виндзор. Она умерла на 84-м году жизни. Об этом рассказал ее муж Скотт Митчелл, который был рядом.

Он уточнил, что звезда киноэкрана скончалась вечером 10 декабря в лондонском доме престарелых. Причиной ухода актрисы стала тяжелая болезнь – Альцгеймера. 

В последние недели жизни актриса оставалась верна себе. По словам супруга, она "была полна юмора, драмы и боевого духа до конца", цитирует Guardian.

Родные, близкие и друзья никогда не забудут о том, как актриса несла им радость, любовь и дружбу, сказал Митчелл. И добавил, что гордится смелостью, достоинством и щедростью жены, которая боролась с недугом и при этом старалась помочь другим.

Широкую известность Барбаре Виндзор принесли роли в телесериале "Жители Ист-Энда", ее голосом говорит мышь Соню в фильмах "Алиса в стране чудес" и "Алиса в Зазеркалье".

Заслуги актрисы отмечены орденом Британской империи.

Полина ДОРОЖКИНА

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