Родственница артиста воспитывает семерых детей

Дети Аркадия Высоцкого – наследника знаменитого поэта-песенника – уже долгие годы живут в США. СМИ обратили внимание на судьбу его старшей дочери Натальи, которая недавно стала мамой в седьмой раз.

Внучка Владимира Высоцкого окончила университет в Соединенных Штатах, а десять лет назад вышла замуж за религиозного еврея Шломо Теплицкого. На свадьбе, соблюдая традицию, отец невесты вел жениха под хупу.

Наталья сменила имя – теперь ее зовут НаамаТеплицкий. Кроме того, родственница артиста увлеклась религией: приняла иудаизм и, как того требует обычай, обрилась налысо и теперь ходит в парике.

Наама с мужем живут в Питтсбурге и воспитывают семерых детей – младший родился всего несколько месяцев назад. Учитывая религиозность семьи, вероятно, внучка Высоцкого родит еще ребенка, отмечает "Экспресс газета".

Отец Владимира Высоцкого происходил из киевского рода евреев, чего артист никогда не скрывал. Прадедушка и прабабушка поэта даже ходили в синагогу, а их дети дома говорили на идише. Как пишет "Комсомольская правда", бабушка оказала огромное влияние на знаменитость.

Ранее стало известно о курьезной ситуации, в которую Высоцкий угодил во время отдыха на курорте.