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Вот уже несколько месяцев падчерица Стаса Михайлова, Ева Канчельскис, состоит в отношениях с певцом Анатолием Цоем. Стало известно, что молодые люди встретились на одном из светских мероприятий, после чего между ними проскочила искра.
Летом Канчельскис снялась в клипе Цоя на песню "Одеяльная". Ева и Анатолий очень правдоподобно сыграли роли возлюбленных. Однако мало кто догадывался, что между падчерицей исполнителя хита "Все для тебя" и артистом возникли настоящие чувства.
По словам знакомых пары, влюбленные стараются проводить друг с другом как можно больше времени. Но рассказывать про отношения молодые люди не хотят.
Отмечается, что Канчельскис уже познакомила избранника с родителями, пишет "СтарХит".
"Ева уже представила его своей семье – маме Инне и знаменитому отчиму Стасу Михайлову", – заявили в окружении пары.
Девушка всячески поддерживает певца. Так, когда Цой получил серьезные травмы во время ДТП, Канчельскис ухаживала за ним и вселяла надежду в скорое выздоровление.
Ранее появилась информация о том, что падчерица Михайлова была замечена в объятиях Филиппа Киркорова.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
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