Тайна раскрыта: Цой закрутил роман с падчерицей Михайлова

Тайна раскрыта: Цой закрутил роман с падчерицей Михайлова
Анатолий Цой.Фото: instagram.com/anatoliytsoy_official
Пара старается не афишировать свои отношения

Вот уже несколько месяцев падчерица Стаса Михайлова, Ева Канчельскис, состоит в отношениях с певцом Анатолием Цоем. Стало известно, что молодые люди встретились на одном из светских мероприятий, после чего между ними проскочила искра.

Летом Канчельскис снялась в клипе Цоя на песню "Одеяльная". Ева и Анатолий очень правдоподобно сыграли роли возлюбленных. Однако мало кто догадывался, что между падчерицей исполнителя хита "Все для тебя" и артистом возникли настоящие чувства.

По словам знакомых пары, влюбленные стараются проводить друг с другом как можно больше времени. Но рассказывать про отношения молодые люди не хотят.

Отмечается, что Канчельскис уже познакомила избранника с родителями, пишет "СтарХит".

"Ева уже представила его своей семье – маме Инне и знаменитому отчиму Стасу Михайлову", – заявили в окружении пары.

Девушка всячески поддерживает певца. Так, когда Цой получил серьезные травмы во время ДТП, Канчельскис ухаживала за ним и вселяла надежду в скорое выздоровление.

Ранее появилась информация о том, что падчерица Михайлова была замечена в объятиях Филиппа Киркорова. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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