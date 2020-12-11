Известного актера нашли мертвым

Артист перестал выходить на связь несколько дней назад

Американский актер и бывший рестлер Том Листер-младший скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на его друзей.

Известный по роли Дибо в "Пятнице" артист перестал выходить на связь вечером, 9 декабря. Тогда его друзья обеспокоились и вызвали полицию. Листера-младшего нашли мертвым в его квартире в Лос-Анджелесе.

По предварительным данным, смерть звезды была естественной, пишет TMZ.

Том Листер-младший сыграл небольшие роли в "Пятом элементе", "Темном рыцаре", а также участвовал в озвучке мультфильма "Зверополис". Кроме того, он снялся в клипе Майкла Джексона на песню Remember the Time.

Карина СИРАЗОВА

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