Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Американский актер и бывший рестлер Том Листер-младший скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на его друзей.
Известный по роли Дибо в "Пятнице" артист перестал выходить на связь вечером, 9 декабря. Тогда его друзья обеспокоились и вызвали полицию. Листера-младшего нашли мертвым в его квартире в Лос-Анджелесе.
По предварительным данным, смерть звезды была естественной, пишет TMZ.
Том Листер-младший сыграл небольшие роли в "Пятом элементе", "Темном рыцаре", а также участвовал в озвучке мультфильма "Зверополис". Кроме того, он снялся в клипе Майкла Джексона на песню Remember the Time.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Лидер Чечни заявил, что ни с какими последствиями республика не столкнется