"Это была жесть": на Калашникову напали с оружием в Крыму

"Это была жесть": на Калашникову напали с оружием в Крыму
Стас Барецкий. Фото: instagram.com/stas_bareckiy
Певице пришлось вызывать полицию

Анне Калашниковой пришлось сильно понервничать. Певица чуть не стала жертвой нападения скандально известного шоумена Стаса Барецкого. Инцидент произошел в одной из крымских гостиниц.

Подвыпивший Барецкий узнал, в каком номере остановилась артистка. Он взял травматический пистолет и пошел ломиться к ней в дверь. Все происходящее снимал на камеру помощник музыканта.

На записи видно, что агрессивно настроенный Стас стучит в дверь и резко дергает за ручку.

"Калашникова, давай дверь открывай! Это мой ребенок, а не этого Шаляпина", – кричал шоумен.

Отметим, что у Анны есть 4-летний сын Даниил. Неизвестно, кто является отцом ребенка. Примечательно, что ранее певица состояла в отношениях с финалистом проекта "Фабрика звезд-6" Прохором Шаляпиным.

Выходка Барецкого напугала Калашникову. Артистка даже была вынуждена вызвать полицию, пишет "Комсомольская Правда". 

"Это была просто жесть! Я знать не знаю этого человека! Тем более ни о каких совместных детях не может быть и речи", – заявила она.

Ранее стало известно о том, что Барецкий подрался с солистом группы "Корни" Алексеем Кабановым. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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