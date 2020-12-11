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Анне Калашниковой пришлось сильно понервничать. Певица чуть не стала жертвой нападения скандально известного шоумена Стаса Барецкого. Инцидент произошел в одной из крымских гостиниц.
Подвыпивший Барецкий узнал, в каком номере остановилась артистка. Он взял травматический пистолет и пошел ломиться к ней в дверь. Все происходящее снимал на камеру помощник музыканта.
На записи видно, что агрессивно настроенный Стас стучит в дверь и резко дергает за ручку.
"Калашникова, давай дверь открывай! Это мой ребенок, а не этого Шаляпина", – кричал шоумен.
Отметим, что у Анны есть 4-летний сын Даниил. Неизвестно, кто является отцом ребенка. Примечательно, что ранее певица состояла в отношениях с финалистом проекта "Фабрика звезд-6" Прохором Шаляпиным.
Выходка Барецкого напугала Калашникову. Артистка даже была вынуждена вызвать полицию, пишет "Комсомольская Правда".
"Это была просто жесть! Я знать не знаю этого человека! Тем более ни о каких совместных детях не может быть и речи", – заявила она.
Ранее стало известно о том, что Барецкий подрался с солистом группы "Корни" Алексеем Кабановым.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
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