Руководство "Ленкома" решило временно отстранить звезду от выступлений

Московский "Ленком" решил временно убрать из репертуара спектакли, в которых выступает знаменитая актриса Инна Чурикова, чтобы свести к минимуму вероятность заражения артистки коронавирусом. Соответствующее заявление сделал директор театра Марк Варшавер.

Деятель искусств отметил, что руководство "Ленкома" весьма высоко оценивает профессионализм Чуриковой и ее работу, и по этой причине приняло решение о ее временном отстранении от работы в театре из соображений безопасности знаменитости.

Глава "Ленкома" добавил, что руководство театра делает все возможное для сохранения здоровья еще одного прославленного актера – Александра Сбруева, входящего в группу риска, несмотря на то, что последний уже переболел коронавирусом.

Варшавер также сообщил, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации "Ленком" решил отказаться от организации новогодних спектаклей для детей, о чем директор театра заявил в эфире телеканала "Россия 24".

В феврале сообщалось о госпитализации Чуриковой. Тогда знаменитость заявила, что оказалась в клинике и не может разговаривать.