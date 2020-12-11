Курс рубля
- Доллар по 55: экономист озвучил прогноз на 2021 год
- Рубль подешевел по отношению к евро и доллару
- Эксперты спрогнозировали будущее рубля после резкого роста
Московский "Ленком" решил временно убрать из репертуара спектакли, в которых выступает знаменитая актриса Инна Чурикова, чтобы свести к минимуму вероятность заражения артистки коронавирусом. Соответствующее заявление сделал директор театра Марк Варшавер.
Деятель искусств отметил, что руководство "Ленкома" весьма высоко оценивает профессионализм Чуриковой и ее работу, и по этой причине приняло решение о ее временном отстранении от работы в театре из соображений безопасности знаменитости.
Глава "Ленкома" добавил, что руководство театра делает все возможное для сохранения здоровья еще одного прославленного актера – Александра Сбруева, входящего в группу риска, несмотря на то, что последний уже переболел коронавирусом.
Варшавер также сообщил, что из-за тяжелой эпидемиологической ситуации "Ленком" решил отказаться от организации новогодних спектаклей для детей, о чем директор театра заявил в эфире телеканала "Россия 24".
В феврале сообщалось о госпитализации Чуриковой. Тогда знаменитость заявила, что оказалась в клинике и не может разговаривать.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Лидер Чечни заявил, что ни с какими последствиями республика не столкнется