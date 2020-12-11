Кучи трупов вокруг: Козловского с окровавленным лицом застали на улице

Кучи трупов вокруг: Козловского с окровавленным лицом застали на улице
Данила Козловский. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
В Сеть слили фото

Данила Козловский решил попробовать себя в роли режиссера. На данный момент актер снимает фэнтезийный триллер "Карамора", действия в котором разворачиваются в России начала 20-го века. Съемки кинокартины проходят в Санкт-Петербурге, на Заячьем Острове. В Сети появились фотографии с места событий.

На одном из снимков Козловский стоит рядом с актерской группой. В глаза сразу же бросается пугающая деталь – лицо звезды фильма "Экипаж" сильно запачкано кровью. Другим, не менее ужасным антуражем, является то, что на земле лежат закрытые белой тканью "трупы", передает "Фонтанка". Фото с места появились в распоряжении издания.

Примечательно, что Данила выступает не только в качестве режиссера, но и главного героя кинокартины. Артист исполнит роль молодого анархиста Караморы.

Сообщается, что ранее съемки триллера проходили в Москве. По некоторым данным, премьера фильма состоится в 2021 году.

Напомним, дебютом Данилы Козловского в кино стало участие в сериале "Простые истины". В 13 лет начинающий актер получил роль шестиклассника-хулигана. Спустя некоторое время артиста начали приглашать и в более серьезные проекты. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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