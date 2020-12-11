Актер появился на мероприятии в гордом одиночестве

Павел Деревянко расстался со своей супругой Дарьей Мясищевой. Пара лично подтвердила данную информацию.

Недавно Деревянко появился на премьере фильма "Серебряные коньки" в гордом одиночестве. Многие удивились тому факту, что рядом с ним не было жены Дарьи. Журналисты почуяли неладное и, как оказалось, неспроста.

Павел признался, что теперь он свободный мужчина. Что касается Мясищевой, то она тоже не стала скрывать своего нового статуса.

"Да, мы разошлись", – отрезала женщина.

Однако других подробностей обоюдного решения Дарья раскрывать не стала. Остается только гадать, что стало причиной их разрыва, передает Peopletalk.

Напомним, Деревянко и Мясищева состояли в браке около десяти лет. Пара воспитывает двух дочерей – 10-летнюю Варвару и 6-летнюю Александру. Скорее всего девочки останутся жить с матерью.

Актер признавался, что долгие годы они с супругой практиковали свободные отношения – им было разрешено встречаться с другими людьми на стороне. По словам Деревянко, жена нормально относилась к его загулам, однако о других партнерах у нее он ничего не знает.

В конце октября стало известно о том, что Павел заразился коронавирусом. Артисту пришлось прервать отдых в Турции и оставить семью. Деревянко вернулся в Москву, где и узнал о своем диагнозе.