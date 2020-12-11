Актрисе не хватило самоотверженности быть рядом с таким человеком, считает дочь режиссера

Близкие вспоминают от Олеге Ефремове как о человеке влюбчивом. Действительно, народный артист помимо официальных браков встречался со многими советскими красавицами. Одной из них была Анастасия Вертинская. Детали романа актера раскрыла его дочь Анастасия Ефремова.

После разрыва с Аллой Покровской, матерью Михаила Ефремова, режиссер вновь сошелся с Ниной Дорошиной – женщиной, которую он любил всю жизнь. Спустя несколько лет Олег Ефремов всерьез увлекся молодой актрисой Анастасией Вертинской. Звезда фильма "Любовь и голуби", увидев искренние чувства артиста к другой, решила окончательно с ним расстаться.

Отношения Ефремова с Вертинской действительно были долгими. "Ну вот прямо в ЗАГС можно идти, но не случилось", – вспомнила дочь режиссера. Как ранее объясняла сама актриса "Экспресс газете", им не удалось пожениться, потому что когда она этого хотела, Ефремов еще был женат. После развода он даже сделал Вертинской предложение, но ее чувства к тому моменту уже угасли.

"Когда они расстались, то она сразу уволилась из театра",

– рассказала Анастасия Ефремова в эфире программы "Судьба человека". Дочь актера предположила, что этот поступок Вертинской был некой манипуляцией. Да и сама она, по мнению Ефремовой, была довольно эгоистичным человеком, которому "не хватило самоотверженности".

Вертинская также объясняла, что не готова была связать судьбу с Ефремовым из-за его пристрастия к алкоголю: "Это тяжкий крест, и я его взвалить на себя не могла".

Ефремова также поведала об изменах отца, в том числе и о том, как он ушел от ее матери. В заключение она добавила: в жизни актера была еще одна женщина, но она не разрешила Анастасии рассказывать об их романе.