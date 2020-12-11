Горбань снова оголилась и засветила пикантную деталь

Горбань снова оголилась и засветила пикантную деталь
Мария Горбань. Фото: instagram.com/gorban_masha/
Актриса во всю наслаждается отдыхом

Недавно Мария Горбань уехала на море. Звезда сериала "Кухня" решила отдохнуть от столичной рутины и восстановить силы. Сменив локацию, актриса сразу же приступила к очищению тела и мыслей. На своей инстаграм-странице артистка показала полное гармонии видео.

На записи Горбань принимает джакузи, любуясь окружающим видом. Она распластала руки в порыве наслаждения процессом. Поскольку съемка велась со спины, то несложно заметить миниатюрную татуировку Марии, набитую меж лопаток.

Окружающая артистку атмосфера располагает к релаксу – уютная зона отдыха, утопающая в зелени, а также небольшой пруд с кувшинками.

"Надо мечтать как можно больше, как можно сильнее мечтать, чтобы будущее обратить в настоящее..." – написала Мария под видео.

Пользователи Сети порадовались за Горбань. Некоторые отметили, что актриса выглядит великолепно даже со спины.

"Вы такая красивая, Мария, тату тоже отлично на Вас смотрится", – прокомментировал один из подписчиков.

Ранее Мария Горбань опубликовала старое фото с отдыха. Звезда "Кухни" призналась, что уже считает дни до отпуска. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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