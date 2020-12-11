Мужчина опроверг слова критика о том, что Лолита необоснованно нападает на него

Недавно отец Жанны Фриске, Владимир Борисович, побывал на съемках передачи "Суперстар! Возвращение". Мужчина раскрыл правду, что же именно происходит между сидящим в жюри критиком Сергеем Соседовым и ведущей передачи Лолитой Милявской.

За конфликтом между журналистом и певицей с интересом наблюдают многие. Соседов неоднократно жаловался на то, что исполнительница хита "На Титанике" грубо обходилась с ним – резко прерывала и всячески поддевала. Однако отец Фриске заявил – Лолита все делала правильно.

"Мне кажется, это Соседов слишком много на себя берет. На мой взгляд, он несправедливо людей судит, засуживает", – отметил Владимир Борисович.

Мужчина назвал критика высокомерным человеком, которого просто необходимо ставить на место, пишет "Собеседник".

Что касается Лолиты, то она произвела на него положительное впечатление. Артистка вела себя очень достойно, соответствуя статусу ведущей.

Ранее появилась информация, что нападки Милявской на Соседова пришлось вырезать из эфира. Устав от такого давления, критик обратился к руководству шоу с просьбой приструнить певицу.