Умер известный кинорежиссер

Он ушел из жизни в возрасте 59 лет

Умер корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.

Сообщается, что 20 ноября Ким Ки Дук приехал в Латвию, чтобы приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство. 5 декабря сценарист перестал выходить на связь, передает издание Delfi.

Режиссер являлся лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Ему принадлежат такие фильмы, как "Самаритянка", "Береговая охрана", "Плохой парень", "Остров" и другие.

Примечательно, что 20 декабря сценаристу исполнилось бы 60 лет. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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