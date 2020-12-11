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Умер корейский кинорежиссер Ким Ки Дук. Причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19.
Сообщается, что 20 ноября Ким Ки Дук приехал в Латвию, чтобы приобрести дом в Юрмале и оформить вид на жительство. 5 декабря сценарист перестал выходить на связь, передает издание Delfi.
Режиссер являлся лауреатом Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Ему принадлежат такие фильмы, как "Самаритянка", "Береговая охрана", "Плохой парень", "Остров" и другие.
Примечательно, что 20 декабря сценаристу исполнилось бы 60 лет.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года