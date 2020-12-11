Брежнева страдает после потери близкого человека

Брежнева страдает после потери близкого человека
Вера Брежнева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Смерть родственницы оборвала связь артистки с прошлым

Вера Брежнева почтила память своей бабушки, которая скончалась три года назад. Звезда тяжело переживала утрату: родственница была для нее близким человеком, хотя певица никогда не рассказывала о ней подробно.

Артистка опубликовала фото с бабушкой, которую тоже звали Верой, в Инстаграм-историях. Брежнева отметила, что в этом году ей могло бы исполниться 88 лет. "Люблю и скучаю", – поделилась экс-солистка "ВИА Гры".

Бабушка певицы прошла блокаду Ленинграда и, по словам Брежневой, была той самой ниточкой, которая соединяла ее с событиями тех лет. Ее не стало в 2017 году.

Ранее певица также показывала редкий архивный кадр своей бабушки в молодости. На фото она запечатлена с дедушкой. СМИ отметили поразительное сходство родственниц. Вероятно, Брежневу назвали именно в честь бабушки, отмечал "Пятый канал".

Певица, как и многие другие звезды, скучает по шумным вечеринкам и концертам. Недавно Брежнева опубликовала фото в платье с декольте, которое она надевала во время работы над одним из проектов.

Карина СИРАЗОВА

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