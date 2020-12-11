Причиной смерти назвали сердечную недостаточность

Народный артист России Николай Иванов умер в возрасте 77 лет. В последние годы он страдал от затяжной болезни.

Иванов запомнился зрителям по роли Ивана Савельева в советском телесериале "Вечный зов" – за нее он был удостоен Государственной премии СССР. За всю жизнь он сыграл более 80 ролей. Также был сотрудником петербургского ТЮЗа имени А.А. Брянцева.

Как сообщили в театре, Иванов страдал от сердечной недостаточности. Они отметили, что с его уходом не стало целой эпохи.

"Нет слов, способных выразить, насколько велика эта потеря – для театра, для родных и близких артиста, для его поклонников, для всех нас", – написали на странице театра в соцсетях.

Дату и место прощания с артистом объявят позже.

Также сегодня стало известно о смерти культового режиссера. Он не дожил до своего 60-летия несколько дней – мужчину скосил коронавирус.