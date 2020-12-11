Женщине неприятен тот факт, что пианистка распространяет ложную информацию

Жена покойного Армена Джигарханяна, Татьяна Власова, опровергла заявление бывшей супруги актера Виталины Цымбалюк-Романовской о том, что он умирал в страшных муках и в одиночестве. По словам женщины, пианистка сильно завралась.

Власову раздражает то, что даже после смерти артиста Цымбалюк-Романовская продолжает лезть в их семью.

"По-моему, у нее диагноз какой-то", – высказалась Татьяна.

В эфире передачи "Пусть говорят" вдова Армена Борисовича сообщила, что во время пандемии она приехала ухаживать за актером. Однако ее не подпустили к звезде фильма "Собака на сене".

"Сидел и на дверь смотрел. А я не могла подойти, обнять, поцеловать, потому что меня сразу в отдельную комнату – карантин", – рассказала женщина.

Власова чувствовала, что Джигарханян в скором времени умрет. Да и сам артист прекрасно понимал это. С каждым днем он становился все более и более молчаливым. Но артист не драматизировал и спокойно ждал своего часа.

Татьяна отметила, что последние месяцы она практически не отходила от Армена Борисовича. Женщина ухаживала за мужем, а он часто говорил ей слова любви.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что перед смертью Джигарханяна бросили все родные и друзья. Якобы за актером никто не ухаживал.