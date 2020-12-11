Лолита в мини-платье оседлала быка и едва не оконфузилась

Лолита в мини-платье оседлала быка и едва не оконфузилась
Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистке вовремя поправили юбку

Лолита многие годы успешно удерживает звание женщины без комплексов, продолжая штурмовать молодежные шоу. На этот раз артистка забралась на популярный аттракцион с блогером Василием Шакулиным. Забавное видео певица показала в "Инстаграм".

Звезда попробовала удержаться на аттракционе "Бык Родео", который раскачивался в разные стороны. Вместе с ней механического зверя оседлал Шакулин, но несмотря на то что блогер обнимал Лолиту сзади, он свалился на батут первым.

Исполнительнице хита "На Титанике" удалось удержаться на быке, хотя она и была в коротком красном платье. Благодаря Петру Плоскову, который пытался опустить юбку, в кадр не попали некоторые интимные части артистки.

Лолита призналась, что проделала такой трюк ради шоу. Звезда не стала держать интригу, сообщив, что она появится в новом выпуске  "Петя любит выпить".

"У меня была мечта когда-то, посидеть на таком быке после клипа Мадонны, – призналась артистка. - Искренне Люблю и Уважаю за мозги и желание Творчески Дурачиться".

Удивленные подписчики певицы отреагировали на видео неоднозначно: "Интересная компания, однако", "Тихо шифером шурша...", "Умора", "Лолита, вы сплошной позитив".

Напомним, что Лолита уже снималась с Шакулиным в его авторском шоу. Там певица откровенно рассказала о своей интимной жизни.

Карина СИРАЗОВА

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РУССКИЙ
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Как бедного быка к арене приплюснуло!
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