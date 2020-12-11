Звезда "Содержанок" призналась, что всегда рада видеть коллегу

Не так давно вдова Олега Табакова заявила, что после смерти осталась почти без работы. Однако многие зрители очень ждут выхода продолжения сериала "Содержанки", в котором актриса исполнила одну из главных ролей. В своем недавнем интервью Марина Зудина рассказала о том, какие отношения ее связывают с режиссером проекта.

Артистка добавила, что в последнее время она редко общается с мужем Ксении Собчак, потому что оба заняты. Богомолов, например, возглавил театр и ушел с головой в работу. Личные проблемы звезды обсуждают редко, потому что оба слишком закрытые люди, пишет StarHit.

"Общение у творческих людей своеобразное. Мы лайкаем посты, можем написать какой-то комментарий, но вот по телефону редко говорим. Когда встречаемся, всегда рады видеть друг друга", – объяснила Зудина.

Звезда "Содержанок" также подчеркнула, что продолжает работать в театре своего мужа, а в Театр на Малой Бронной Богомолов ее не приглашал.

Ранее журналистам удалось выяснить, сколько зарабатывает Марина Зудина. Оказалось, что актриса зарабатывает в разы больше, чем другие приглашенные звезды.