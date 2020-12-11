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Не так давно вдова Олега Табакова заявила, что после смерти осталась почти без работы. Однако многие зрители очень ждут выхода продолжения сериала "Содержанки", в котором актриса исполнила одну из главных ролей. В своем недавнем интервью Марина Зудина рассказала о том, какие отношения ее связывают с режиссером проекта.
Артистка добавила, что в последнее время она редко общается с мужем Ксении Собчак, потому что оба заняты. Богомолов, например, возглавил театр и ушел с головой в работу. Личные проблемы звезды обсуждают редко, потому что оба слишком закрытые люди, пишет StarHit.
"Общение у творческих людей своеобразное. Мы лайкаем посты, можем написать какой-то комментарий, но вот по телефону редко говорим. Когда встречаемся, всегда рады видеть друг друга", – объяснила Зудина.
Звезда "Содержанок" также подчеркнула, что продолжает работать в театре своего мужа, а в Театр на Малой Бронной Богомолов ее не приглашал.
Ранее журналистам удалось выяснить, сколько зарабатывает Марина Зудина. Оказалось, что актриса зарабатывает в разы больше, чем другие приглашенные звезды.
Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются
Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года