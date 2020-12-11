Причиной сплетен стало неожиданное появление актрисы на празднике юмористки

На днях Екатерина Варнава отметила свой 36-й день рождения. Вечеринку на ГУМ-катке для телеведущей организовал ее возлюбленный Александр Молочников. Мужчина пригласил на праздник звезды Comedy Woman ее самых близких друзей. Пожалуй, именно поэтому у поклонников возник вопрос: как там оказалась Светлана Ходченкова, которой долгое время приписывали роман с режиссером?

Молочникова сразу же заподозрили в чувствах к актрисе. Однако по-прежнему неясно, кто же пригласил Ходченкову на празднование дня рождения. Возможно, что это сделала сама Варнава, а может возлюбленный резидентки Comedy Club до сих пор не может выбрать, пишет "7дней".

Напомним, что слухи об отношениях Ходченковой и Молочникова появились после их совместной работы в киноленте "Сбежавшие в Аризону". Тогда актеры настолько правдиво сыграли влюбленную пару, что в Сети сразу же заговорили о романе. А отказы звезд отвечать на вопросы журналистов лишь подогревали интерес.

Ранее Екатерина Варнава рассказала, что однажды чуть не стала жертвой домашнего насилия. Юмористка призналась, что ее избранник пытался ударить ее, но она сразу же поставила его на место.