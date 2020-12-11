Экс-солистка "Серебра" порадовала поклонников новой фотосъемкой

Ольга Серябкина любит удивлять поклонников откровенными образами. Съемки в коротких платьях и откровенных топах всегда вызывают большой отклик у фанатов певицы. В этот раз экс-солистка группы "Серебро" опубликовала фотографию в нежно-розовом костюме.

Особого внимания, по мнению пользователей "Инстаграм", заслуживает верх наряда. Откровенный топ, под который Серябкина не стала надевать нижнее белье, красиво подчеркнул пышную грудь артистки.

"Всегда в тонусе", – добавила певица.

В комментариях пользователи социальной сети отметили, что Ольга действительно в прекрасной форме, а откровенный костюм лишний раз это доказывает. "Ну красота же", "Богиня", "Непозволительная красота", "Я даже экран разбил от лайков ей, она восхитительна", "Какая же ты прелесть, глаз не оторвать", "Оля всегда нас удивляет своей сексуальность и музыкой", – написали поклонники Серябкиной.

Ранее певица впервые вышла замуж за грузинского бизнесмена Георгия Начкебия. Свадьбу влюбленные сыграли в Альпах.

Вскоре после торжества поклонники заподозрили Серябкину в беременности.