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Юрий Антонов огорчил своих фанатов печальным известием –
легендарный певец отказался участвовать в новогоднем "Голубом огоньке". А
причиной тому стал страх перед коронавирусной инфекцией.
Точнее, Антонова расстраивает то, как к страшному заболеванию относятся большинство россиян. Исполнитель хитов "Летящей походкой", "Крыша дома твоего" упрекнул жителей нашей страны в халатном поведение.
Певец припомнил, как этим летом гастролировал по Крымскому полуострову и Сочи. Артиста весьма расстроило, что большинству россиян "море по колено" – никто не хочет носить маски и выполнять санитарные требования.
Так что, несмотря на финансовую дыру из-за коронавирусных ограничений, Антонов решил – здоровье дороже. Знаменитость будет соблюдать режим самоизоляции и не собирается участвовать в массовых мероприятиях, пока пандемия не завершится, передает издание "Вечерняя Москва".
К слову, из-за проблем со здоровьем Юрий Антонов уже давно ведет затворнический образ жизни. Артист перенес сложную операцию на колене.
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