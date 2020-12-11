Антонов отказался от участия в "Голубом огоньке" из-за россиян

Антонов отказался от участия в "Голубом огоньке" из-за россиян
Юрий Антонов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поклонники не увидят любимого артиста на популярном шоу

Юрий Антонов огорчил своих фанатов печальным известием – легендарный певец отказался участвовать в новогоднем "Голубом огоньке". А причиной тому стал страх перед коронавирусной инфекцией.

Точнее, Антонова расстраивает то, как к страшному заболеванию относятся большинство россиян. Исполнитель хитов "Летящей походкой", "Крыша дома твоего" упрекнул жителей нашей страны в халатном поведение.

Певец припомнил, как этим летом гастролировал по Крымскому полуострову и Сочи. Артиста весьма расстроило, что большинству россиян "море по колено" – никто не хочет носить маски и выполнять санитарные требования.

Так что, несмотря на финансовую дыру из-за коронавирусных ограничений, Антонов решил – здоровье дороже. Знаменитость будет соблюдать режим самоизоляции и не собирается участвовать в массовых мероприятиях, пока пандемия не завершится, передает издание "Вечерняя Москва".

К слову, из-за проблем со здоровьем Юрий Антонов уже давно ведет затворнический образ жизни. Артист перенес сложную операцию на колене.

Ольга ФЕДОРОВА

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Хоть и с уважением к нему отношусь,но всему свое время. Хлопать "старцам" ради признательности и былых заслуг-прискорбно.
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